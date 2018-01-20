Эксперты: сирийские курды не откажутся от попыток добиться автономии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сирийские курды не откажутся от попыток добиться автономии, а в дальнейшем, возможно, и полной самостоятельности, однако усилия в этом направлении в ближайшее время, вероятно, замедлятся и могут потерпеть неудачу. Такое мнение высказали в беседе с корреспондентом ТАСС эксперты, комментируя ситуацию вокруг отмены назначенных ранее выборов в учредительное собрание курдского образования на севере Сирии.

Отмена выборов

Ранее сирийские курды объявили о намерении провести выборы в учредительное собрание так называемого Северного федеративного региона (СФР) - Роджава, а также в законодательные советы входящих в него трех курдских районов Камышлы, Кобани и Африн. Голосование было намечено на 19 января. Однако 17 января агентство AFP со ссылкой на официального представителя автономной администрации в Камышлы Фавзу Юсеф сообщило, что выборы не состоятся, а новая дата их проведения будет объявлена позднее.

Решение отменить голосование было принято на фоне заявлений Анкары о подготовке "антитеррористической операции" против курдских отрядов на севере Сирии. Основу курдских сил самообороны там составляют сторонники партии "Демократический союз". Турецкие власти считают его ответвлением запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана.

Ситуация на севере Сирии обострилась 19 января, то есть в день, на который запланировали голосование. Турецкие вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по курдским отрядам в районе Африна (около 60 километров к западу от Алеппо) и перебросили подразделения спецназа в пограничную провинцию Хатай.

Сирийские власти выступили категорически против проведения Турцией военной операции на своей территории. В Дамаске заявили, что такие действия будут расценены как акт агрессии. С призывом воздержаться от проведения операции к Анкаре обратились Соединенные Штаты, сотрудничающие с сирийскими курдами в борьбе с террористами. По данным турецкого Анатолийского агентства, США оказывают логистическую и разведывательную поддержку отрядам курдской самообороны на границе с Турцией.

Курды замедляются, но не останавливаются

Как считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов, планы сирийских курдов провести выборы в учредительное собрание СФР, заявления Анкары о подготовке военной операции и последующая отмена голосования тесно связаны друг с другом.

"Курды хотят таким образом [проведением выборов] подтвердить свои права на автономию, а в дальнейшем - на создание некого государственного образования, - сказал он. - Но Турция выступает решительно против формирования автономного и тем более независимого курдского образования на своих границах, поэтому реакцией курдских руководителей в этих регионах стало решение несколько успокоить этот процесс".

Долгов указал, что усилия сирийских курдов по утверждению своей самостоятельности теперь хотя и замедлятся, но не прекратятся полностью. "Как будет развиваться ситуация в дальнейшем - достаточно сложный вопрос, - продолжил он. - Многое зависит от позиции США. Если они будут достаточно активно поддерживать курдские притязания, вопрос может осложниться, поскольку Турция вряд ли рискнет вступить в конфликт с Соединенными Штатами".

Важную роль будет играть позиция и других стран, влияющих на ситуацию в Сирии, в том числе и России, продолжил эксперт. Он напомнил, что все страны, так или иначе участвующие в урегулировании сирийского конфликта, выступают за сохранение территориальной целостности Сирии.

Попытка не равна успеху

Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин указал, что планы сирийских курдов провести референдум стали дополнительным поводом для подготовки Турцией возможной военной операции. Однако, по его мнению, причины, которые привели к последнему обострению, сформировались уже давно, отмена выборов их не устранит.

"Турция выступает категорически против любого конституирования и обособления курдов на сирийской территории на севере Сирии. Все время речь идет о том, чтобы ликвидировать этот анклав в Африне, который занимают отряды самообороны курдов, - продолжил он. - И независимо от того, пройдут выборы или нет, турки категорически возражают против того, чтобы какая-то автономия курдов была признана хотя бы фактически, если не юридически".

Как считает Фитин, попытки сирийских курдов утвердить свою самостоятельность продолжатся, "но пытаться - не значит получить поддержку". Эксперт добавил, что сирийские курды могли бы обратить внимание на опыт Иракского Курдистана, где усилия по достижению независимости потерпели неудачу. Он напомнил, что против создания сирийскими курдами своего государственного образования выступают страны региона, имеющие собственные крупные курдские анклавы - Ирак, Иран, Турция.

По мнению Фитина, рассчитывать на помощь США в усилиях по созданию собственного государственного образования курдам всерьез не стоит. "Сейчас поддержка со стороны Соединенных Штатов связана только с тем, что она выгодна самим американцам для того, чтобы закрепить присутствие в Сирии, но никак не с тем, чтобы помочь курдам создать собственный анклав, который будет управляться ими самими", - пояснил он.