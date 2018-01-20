Россия, Иран и Турция готовят в Сочи сирийский Конгресс

СОЧИ, 20 января. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/ Подготовка в Сочи к Конгрессу сирийского национального диалога идет пока в закрытом режиме. Высокопоставленные дипломаты России, Ирана и Турции, собравшиеся на предварительные консультации, предпочли сосредоточиться на обсуждаемых вопросах без присутствия прессы.

На территорию одного из отелей, где проходят переговоры, допускаются лишь постояльцы. Около гостиницы отсутствуют машины с телевизионными тарелками.

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Переговорщики ведут интенсивную работу по составлению списка приглашенных на Конгресс. Как заявил ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, стороны согласовывают соответствующие перечни. При этом до конца неясен вопрос представительства курсов. Вероятнее всего, это будут независимые делегаты, поскольку Турция выступает резко против участия в форуме курдского "Демократического союза", считая его террористической организацией.

Помимо модальностей проведения форума, дипломаты, как ожидается, обсудят и ряд других вопросов, связанных с укреплением режима прекращения огня. В частности, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 19 января указал, что функционирование зоны деэскалации в Идлибе - сейчас главная задача России, Ирана и Турции.

Не останется в тени рассмотрение последних договоренностей, достигнутых на восьмом раунде переговоров в Астане 21-22 декабря 2017 года. Тогда Россия, Иран и Турция приняли Положение о рабочей группе по освобождению задержанных/заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Участники также утвердили заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

Ситуация в Африне, скорее всего, также будет на повестке дня. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил 19 января, что операция вооруженных сил республики в Африне де-факто началась с артиллерийских обстрелов.