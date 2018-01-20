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Лавров призвал придерживаться соглашений Совбеза ООН

Политика
20 января, 13:01 UTC+3 ООН корр. ТАСС, Мария Устименко

В рамках поездки в Нью-Йорк министр иностранных дел России выступил на двух заседаниях Совета Безопасности ООН, а также принял участие в церемонии открытия выставки, посвященной памяти жертв Холокоста

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© REUTERS/Shannon Stapleton

ООН, 20 января. /Спец. корр. ТАСС Мария Устименко/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил программу поездки в Нью-Йорк, где 18-19 января выступил на двух заседаниях Совета Безопасности (СБ) ООН - по проблематике нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и по вопросам безопасности и стабильности в Афганистане и Центральной Азии. Участие в дискуссиях сопровождалось встречами с зарубежными коллегами, на которых затрагивались как вопросы двустороннего характера, так и наиболее острые темы международной повестки дня - ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, в Сирии и ближневосточная проблематика.

Лавров также выступил на церемонии открытия выставки, посвященной памяти жертв Холокоста и роли Красной армии в освобождении узников лагерей смерти.

По итогам участия в мероприятиях в штаб-квартире ООН министр ответил на вопросы российских и зарубежных журналистов.

Дискуссии о безопасности и мерах доверия

Дебаты были организованы Казахстаном, председательствующим в СБ ООН в январе. Российская сторона приветствовала инициативу Астаны о проведении этих встреч, отмечая их актуальность и поддержку со стороны других членов ООН.

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В четверг, 18 января, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел заседание на тему "Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия", которое стало центральным мероприятием месяца и собрало высокопоставленных участников - здесь, помимо Лаврова, присутствовали, в частности, президент Польши Анджей Дуда, заместитель премьер-министра, глава МИД Кувейта Сабах аль-Халед аль-Хамад ас-Сабах, в качестве докладчика выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Президент Казахстана в своей речи подчеркнул, что вопрос повышения взаимного доверия между отдельными странами и на международном уровне сохраняет свою остроту. "Меры доверия должны оставаться в повестке дня как важнейший элемент поддержания глобальной архитектуры безопасности, укрепления мира в масштабах всей планеты", - заявил Назарбаев.

Риски химтерроризма и отказа от ядерной сделки

Российский министр в своем выступлении сделал акцент на актуальных рисках и угрозах в сфере нераспространения ОМУ, призвал к преодолению существующих противоречий, а также напомнил о принципиальной позиции РФ по этой проблематике.

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Он указал на нарастающую угрозу химического терроризма на Ближнем Востоке, в частности, на территории Ирака и Сирии, и призвал учитывать риски его распространения за пределы региона. "Прибывшие в Сирию и Ирак из-за рубежа террористы уже получили возможность приобрести практический опыт и навыки создания и применения химического оружия", - обратил внимание министр. Лавров также отметил, что некоторые западные страны предпочитают закрывать глаза на факты применения химоружия террористами в Сирии и Ираке и "выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска".

Глава российского дипведомства призвал к устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который критикуется со стороны Вашингтона, а президент США Дональд Трамп регулярно озвучивает угрозы выйти из сделки. "Очевидно, что провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова", - предупредил глава российского дипведомства.

Министр подтвердил, что Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, отметил существенные недостатки этого документа, а также призвал к скорейшему началу переговоров по согласованию Конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма.

Ситуация в Афганистане

В пятницу Совет Безопасности собрался для обсуждения вопросов, связанных с построением партнерства в Центральной Азии и афганской проблематикой. Дискуссии прошли под председательством главы МИД Казахстана Кайрата Абдрахманова. Лавров в своей речи отметил ответственный подход Астаны к продвижению приоритетных для Центральной Азии вопросов и нацеленность на решение стоящих перед регионом проблем.

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Глава российского МИД обратил внимание на то, что север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). "При явном попустительстве, а иногда и прямой поддержке внешних и местных спонсоров под "знамена" игиловцев стекаются тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых в Сирии джихадистов", - указал глава российского дипведомства.

Он отметил, что 2017 год был отмечен беспрецедентным ростом наркопроизводства в Афганистане, и призвал принять срочные меры по пресечению этой угрозы. Министр подчеркнул, что ситуация в Афганистане требует комплексного подхода, а попытки решения существующих проблем силовым путем доказали свою неэффективность.

Лавров заявил, что РФ продолжает оказывать Кабулу помощь "в подготовке национальных гражданских и правоохранительных кадров, в укреплении боеспособности вооруженных сил". Министр подчеркнул, что вклад в усилия по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Афганистана могут внести Евразийский экономический союз и СНГ, "открывая Афганистану емкий перспективный рынок".

Касаясь тематики взаимодействия в регионе, Лавров заверил, что РФ "открыта для многостороннего сотрудничества по реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов", включая проекты газопровода TAPI (Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия) и энергомоста Центральная Азия - Южная Азия (CASA-1000).

Глава дипведомства также предостерег внешних игроков от попыток ставить центральноазиатские страны "перед ложным выбором: либо на юг, либо на север". "Региону требуется конструктивное окружение и партнерство со всех сторон", - заявил Лавров.

Встречи на полях

Цикл двусторонних контактов Лаврова открыли встречи с коллегами из центральноазиатских государств - Узбекистана и Киргизии.

Во время беседы с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым российский министр обсудил реализацию договоренностей, достигнутых президентами двух стран, с коллегой из Киргизии Эрланом Абдылдаевым - вопросы двустороннего сотрудничества и взаимодействия на многосторонних площадках.

Своего казахстанского коллегу Кайрата Абдрахманова Лавров поздравил с успешным проведением заседания СБ ООН по нераспространению ОМУ. Тот в свою очередь поблагодарил РФ за поддержку председательства Казахстана.

Обсуждалась двусторонняя и международная тематика и с главой МИД Кувейта.

Глава российского дипведомства и генсек ООН на встрече сконцентрировали внимание на ситуации в Сирии и вокруг Корейского полуострова, а также высказались за неукоснительное выполнение соглашения по урегулированию иранской ядерной программы.

Обстановка на Ближнем Востоке и урегулирование в Сирии стали центральной темой беседы Лаврова с главой МИД Иордании Айманом Сафади. Министры подчеркнули, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной недопустима, отметили важность проведения в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Одной из завершающих стала встреча российского министра с постоянным представителем Сирии при ООН Башаром Джаафари. Деталей беседы стороны не раскрыли, однако не исключено, что одной из основных тем обсуждения стал предстоящий 25-26 января в Вене очередной раунд межсирийских переговоров. Джаафари на этих встречах возглавляет сирийскую правительственную делегацию.

Отношения с США

Состоится ли встреча Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, было не известно для журналистов все дни пребывания в Нью-Йорке. Во время предыдущей поездки российского министра в США в сентябре - для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН - состоялись даже две таких встречи. Лавров и Тиллерсон провели переговоры и на полях другого международного мероприятия - заседания Совета глав МИД ОБСЕ в декабре в Вене. Поэтому, несмотря на то, что объявлений о подготовке или планах проведения таких контактов не прозвучало, представители СМИ ожидали, что главы внешнеполитических ведомств РФ и США и на этот раз проведут переговоры.

В кулуарах, однако, говорили, что Тиллерсона нет в городе. На заседании по нераспространению выступала постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, а в дискуссиях по Афганистану и Центральной Азии принимал участие заместитель госсекретаря Джон Салливан.

Сам шеф американской дипломатии накануне заседаний Совбеза находился в Калифорнии, где выступил с программной речью в Станфордском университете. Он рассказал о целях США в Сирии, а также призвал Москву усилить давление на Дамаск, чтобы тот "конструктивно участвовал" в переговорах под эгидой ООН в Женеве.

История освобождения

Гуманитарным пунктом программы министра стало участие в открытии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке выставки "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение". В экспозиции представлено более 80 уникальных документов и фотографий из архивов и музеев России, Германии, Швейцарии, Украины: факты, которые рассказывают о Холокосте, судьбах узников гетто и концлагерей, роли советских солдат и военных медиков в их освобождении.

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Российский министр в своем выступлении призвал не только чтить память миллионов безвинных жертв, "но делать максимум, чтобы избежать повторения подобных трагедий в будущем".

По его словам, в РФ встревожены "ползучей реабилитацией нацизма" в ряде стран, где проводится линия на пересмотр итогов Второй мировой войны. Глава дипведомства вновь привлек внимание к проблеме "войны с памятниками" советским солдатам, развернутой в ряде стран Евросоюза. "Такие действия кощунственны с общечеловеческой точки зрения, они бросают вызов послевоенной архитектуре безопасности", - подчеркнул Лавров.

Итоговая пресс-конференция

Итоговая пресс-конференция министра продлилась около 40 минут. Журналистов в первую очередь интересовали проблемные темы в отношениях РФ и США, ядерная сделка с Тегераном, Украина и события в Сирии.

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Незадолго до пресс-конференции была обнародована новая национальная оборонная стратегия США, сфокусированная на долговременном стратегическом соперничестве с Россией и Китаем. "Мы сожалеем, что вместо того, чтобы вести нормальный диалог, вместо того, чтобы базироваться на международном праве, США стремятся доказывать свое лидерство через такого рода конфронтационные концепции и стратегии", - сказал министр. Он заявил, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном военные доктрины для укрепления доверия.

Отвечая на вопрос о реакции России на украинский закон о реинтеграции Донбасса, министр подчеркнул, что, по мнению РФ, он перечеркивает минские договоренности. Лавров добавил, что у России нет никаких сомнений и даже есть "достоверные знания, что и в Европе, и в Вашингтоне прекрасно понимают, в какую игру играют нынешние киевские власти, и как они ведут линию на заматывание своих обязательств по минским договоренностям".

Последним прозвучал вопрос о ситуации вокруг сирийского района Африн, где, как заявил в пятницу министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, "де-факто началась" операция Вооруженных сил республики против курдских отрядов. Лаврова спросили, насколько достоверны сообщения турецких СМИ о том, что Россия выводит своих военных наблюдателей из города Африн. Глава МИД в ответ на это напомнил, что соответствующие сообщения были опровергнуты.

Он также обратил внимание, что главной задачей России, Турции и Ирана на данный момент является обеспечение функционирования зоны деэскалации в Идлибе. Здесь, по словам Лаврова, отсутствие полноценных наблюдательных постов, которые Турция должна была развернуть, привели к активизации боевиков. Он выразил надежду, что эти проблемы будут урегулированы и "зоны деэскалации обеспечат стабильность в этом очень важном регионе".

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Кризис в Сирии Кризис на Украине Вторая мировая война Ситуация вокруг Ирана Переговоры по Сирии в Женеве Палестино-израильский конфликт Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове Проект закона о реинтеграции Донбасса
Персоны
Дуда, Анджей Хейли, Никки Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс Гутерриш, Антониу Лавров, Сергей Викторович Назарбаев, Нурсултан Абишевич
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