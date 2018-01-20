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Замглавы МИД РФ: ситуация на Корейском полуострове во время Олимпиады будет стабильной

Политика
20 января, 13:11 UTC+3 МОСКВА 20, января. /ТАСС

По словам Игоря Моргулова, на это указывает начавшийся прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном, а также договоренности, которые в ходе него были достигнуты

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МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном дает основание полагать, что ситуация на Корейском полуострове во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане будет относительно спокойной. Такое мнение высказал в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Мы надеемся, что обострения ситуации не произойдет", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

"На наш взгляд, начавшийся прямой диалог между Сеулом и Пхеньяном, а также договоренности, которые в ходе него были достигнуты, дают основание полагать, что в период проведения Олимпийских игр ситуация на полуострове будет относительно стабильной, - подчеркнул Моргулов. - В Москве на это очень рассчитывают".

В начале этого года наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. По итогам нескольких раундов переговоров в приграничном пункте Пханмунджом были достигнуты договоренности, предусматривающие отправку делегации чиновников и артистов КНДР на XXIII Зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.

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Темы
Олимпиада-2018 Ситуация на Корейском полуострове
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Моргулов, Игорь Владимирович
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