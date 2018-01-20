"Коалиция патриотов Башкирии" заявила о поддержке Путина на выборах президента

УФА, 20 января. /ТАСС/. Общественная организация "Коалиция патриотов Башкирии" на собрании в субботу заявила о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального штаба поддержки Путина.

"За прошедшие годы наша страна не только успешно преодолела все испытания, но и стала сильнее. Воссоединение РФ с Республикой Крым и городом-героем Севастополем стало символом возрождения нашей страны, предметом гордости для каждого ее гражданина. Стратегический курс на обеспечение уверенного и стабильного развития России, укрепления ее безопасности полностью отвечает интересам всех народов страны и республики", - говорится в принятой резолюции общественного форума.

Представители патриотических сил региона убеждены, что "продолжение работы Владимира Путина на высшем государственном посту позволит России закрепить лидерские позиции на международной арене, обеспечить суверенитет страны, укрепить ее обороноспособность и перевооружить армию, осуществлять поступательное экономическое развитие".

В "Коалицию патриотов Башкирии", созданную в 2017 году, входят представители патриотических партий и движений. Организация занимается вопросами патриотического и морально-нравственного воспитания молодежи, демографии, здоровья населения и экологии.