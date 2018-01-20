Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.01:
$ 56.59
€ 69.4
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Коалиция патриотов Башкирии" заявила о поддержке Путина на выборах президента

Политика
20 января, 14:30 UTC+3 УФА УФА 20, января. /ТАСС

Представители патриотических сил региона убеждены, что "продолжение работы Владимира Путина на высшем государственном посту позволит России закрепить лидерские позиции на международной арене"

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 20 января. /ТАСС/. Общественная организация "Коалиция патриотов Башкирии" на собрании в субботу заявила о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального штаба поддержки Путина.

Смотрите также

Как Владимир Путин выдвигался на пост президента РФ. Досье

"За прошедшие годы наша страна не только успешно преодолела все испытания, но и стала сильнее. Воссоединение РФ с Республикой Крым и городом-героем Севастополем стало символом возрождения нашей страны, предметом гордости для каждого ее гражданина. Стратегический курс на обеспечение уверенного и стабильного развития России, укрепления ее безопасности полностью отвечает интересам всех народов страны и республики", - говорится в принятой резолюции общественного форума.

Представители патриотических сил региона убеждены, что "продолжение работы Владимира Путина на высшем государственном посту позволит России закрепить лидерские позиции на международной арене, обеспечить суверенитет страны, укрепить ее обороноспособность и перевооружить армию, осуществлять поступательное экономическое развитие".

В "Коалицию патриотов Башкирии", созданную в 2017 году, входят представители патриотических партий и движений. Организация занимается вопросами патриотического и морально-нравственного воспитания молодежи, демографии, здоровья населения и экологии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков объяснил, почему Кремль решил обнародовать кадры купания президента на Крещение
2
Как поролоновые подушки стали причиной ядерной катастрофы
3
Путин на Крещение окунулся в прорубь в монастыре на Селигере
4
На Кубу доставили почти 350 автомобилей Lada
5
Актеры шоу "Уральские пельмени" подали иск о взыскании с экс-директора 28 млн рублей
6
СМИ: направлявшийся в США танкер с СПГ из РФ развернулся в Атлантике из-за непогоды
7
МИД КНР: эсминец ВМС США нарушил национальный суверенитет Китая в Южно-Китайском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама