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Источник: обязанности мэра Махачкалы будет исполнять его заместитель Гасанов

Политика
21 января, 16:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 21, января. /ТАСС

В пресс-службе администрации города отметили, что официально объявят о том, на кого временно возложат обязанности главы столицы Дагестана, 22 января

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МАХАЧКАЛА, 21 января. /ТАСС/. Заместитель мэра Махачкалы Абусупьян Гасанов будет исполнять обязанности главы столицы Дагестана, сообщил в воскресенье источник ТАСС в городской мэрии.

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"Ожидается, что временно исполняющим обязанности главы Махачкалы, по предварительным данным, будет заммэра города Абусупьян Гасанов", - сказал источник.

В пресс-службе администрации Махачкалы ТАСС эту информацию не подтвердили и не опровергли.

"В понедельник будет официально объявлено о том, на кого временно возложат обязанности [мэра Махачкалы]. Будет официальное распоряжение, которое мы распространим", - сказал представитель пресс-службы.

Абусупьян Гасанов работает в мэрии Махачкалы с 2014 года. Ранее, в июле 2015 года, после ухода Магомеда Сулейманова с поста мэра Махачкалы, Гасанов уже исполнял обязанности градоначальника.

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