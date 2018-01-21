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Песков опроверг интерпретацию его слов о якобы имевших место встречах Путина и Порошенко

Политика
21 января, 22:16 UTC+3

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи президентов России и Украины

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах главы российского государства Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко.

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Ранее в воскресенье некоторые издания со ссылкой на интервью Пескова для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1" сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко.

"Никто ни о каких встречах и не говорил", - пояснил Песков в беседе с ТАСС. "В интервью я не сказал о том, что такие встречи были", - подчеркнул он.

В интервью для программы ведущая поинтересовалась, когда состоялась последняя встреча Путина и Порошенко. Тогда же она напомнила о том, что "в прошлом году были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя только несколько месяцев". Аскер-заде, очевидно, имела в виду события мая 2017 года, когда Порошенко заявил, что двумя месяцами ранее он имел телефонную беседу с Путиным. Пресс-служба Кремля действительно не сообщала о том разговоре.

Отвечая же на вопрос, пресс-секретарь президента РФ не подтвердил, что речь в настоящее время идет о каких-либо встречах Путина именно с Порошенко, а говорил о международных контактах в целом. "У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика. Рабочий день президента ... гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", - отметил он.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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