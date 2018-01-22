Эксперты КГИ оценили активность кандидатов на пост президента РФ на этапе выдвижения

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), возглавляемого Алексеем Кудриным, отмечают высокую активность при выдвижении кандидатов в ходе текущей президентской избирательной кампании, однако считают низкой роль партий в этом процессе. Они также обращают внимание на спокойный характер кампании "с точки зрения прохождения формально-юридических процедур" и оперативность действий Центризбиркома РФ.

Доклад "Выдвижение кандидатов на выборах президента РФ, назначенных на 18 марта 2018 года", опубликованный в понедельник на официальном сайте КГИ, был подготовлен экспертами комитета Александром Кыневым, Аркадием Любаревым и Андреем Максимовым в рамках проекта "Выборы в России: независимый аудит". Как отмечается на сайте КГИ, он "является первым в серии докладов, посвященных мониторингу избирательной кампании" и посвящен ее первой стадии, в ходе которой происходило выдвижение кандидатов, подача документов о выдвижении в ЦИК РФ, принятие ЦИК решений о регистрации групп избирателей или уполномоченных представителей партии, уполномоченных представителей кандидатов по финансовым вопросам и о разрешении кандидатам открыть специальный избирательный счет. На этом этапе "фактически ЦИК принимала решение о признании или непризнании законным выдвижения кандидата", резюмируют в КГИ.

Предмет исследования

Авторы исследования изучили данные о количестве выдвинувшихся кандидатов по сравнению с предыдущими президентскими кампаниями, статистику выдвижения от партий и в порядке самовыдвижения, персональный состав подавших в ЦИК документы на регистрацию групп избирателей (для самовыдвиженцев) и уполномоченных представителей партий.

На основании этого анализа они, в частности, делают вывод о "достаточно активном участии женщин" в нынешней кампании, что объясняют "осенними публикациями в СМИ о том, что участие женщин в кампании было сочтено желательным для повышения активности избирателей". Эксперты также констатируют возрастную дифференциацию кандидатов - от 35 до 71 года.

Еще один сюжет, на который обращают внимание представители КГИ, - большая доля среди кандидатов граждан, до этого момента ни разу не попытавшихся принять участие в каких-либо выборах, даже муниципальных. Насчитав таких 13 человек (36% от всех выдвинувшихся), авторы исследования, впрочем, напоминают, что девять из них отсеялись уже на самом первом этапе.

Спокойный характер и активность кандидатов

Оценивая в целом первый этап избирательной кампании (этап выдвижения кандидатов), эксперты КГИ отмечают "достаточно высокую активность потенциальных претендентов, заметно превышающую показатели многих предыдущих выборов". "И по количеству подавших в ЦИК РФ документы на выдвижение, и по количеству положительно прошедших проверку законности выдвижения кандидатов выборы 2018 года выглядят наиболее представительно с 2004 года", - указывают они.

Однако, утверждают составители доклада, "качественный уровень партийного представительства остается крайне слабым и отражает низкий уровень развития партийной системы". Такой вывод они делают на основании того, что своих кандидатов на выборы выдвинули только две парламентские партии (из четырех), четыре из 11 партий, имеющих фракции в представительных органах на уровне регионов или их административных центров. При этом, отмечают авторы исследования, кандидатов выдвинули 16 других партий, из которых 12 были малоактивны на выборах в предыдущие годы. Они объясняют это тем, что участие в выборах для таких партий "скорее может иметь целью не столько достижение электоральных успехов, сколько выполнение процедурных требований, позволяющих избежать последующей ликвидации". "Текущие выборы можно скорее назвать "беспартийными", отражающими низкую роль партий в принятии политических решений", - предполагают эксперты КГИ.

Они также считают неравными, "несмотря на либерализацию некоторых требований", существующие условия для выдвижения кандидатов партиями и в порядке самовыдвижения, считая чрезмерными требования к последним, сопряженные с большими организационными усилиями. Речь идет о необходимости самовыдвиженцам проводить собрания инициативной группы граждан численностью не менее 500 человек с обязательным нотариальным заверением подписей собравшихся.

"С точки зрения прохождения формально-юридических процедур", по мнению автором доклада, "избирательная кампания проходит достаточно спокойно". Единственным "заметным публичным конфликтом" они называют отказ ЦИК зарегистрировать группу в поддержку выдвижения блогера Алексея Навального, который не имеет права принимать участия в выборах из-за наличия судимости по тяжкой статье Уголовного кодекса РФ.

Составители доклада также указывают, что ЦИК РФ "обеспечила оперативное рассмотрение представляемых документов на выдвижение кандидатов", обращая при этом внимание на достаточно низкий уровень правовой грамотности значительного числа представителей инициативных групп и политических партий. Сложной, по их убеждению, остается и сама процедура выдвижения. В связи с этим эксперты настаивают как на совершенствовании избирательного законодательства, так и на "системном юридическом содействии субъектам выдвижения, включая их консультирование и обучение представителями избирательных комиссий".

Выборы президента

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. По итогам выдвижения в избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 17 кандидатов: два самовыдвиженца и 15 представителей партий.

В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Ирина Волынец (Народная партия России), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков ("Честно"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Наталья Лисицына ("Рот фронт"), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий - 100 тыс. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18:00 31 января.