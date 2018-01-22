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Администрацию Приморья покидают вице-губернаторы по вопросам кадров и защиты гостайны

Политика
22 января, 4:11 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, января. /ТАСС

Их увольнение связано с переходом на новые места работы

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ВЛАДИВОСТОК, 22 января. /ТАСС/. Администрацию Приморья с 1 февраля покинут два вице-губернатора - Алексей Сухов, который курировал, в частности, кадровые вопросы, и Геннадий Сыромятнов, к компетенции которого относились, в том числе, вопросы правового обеспечения, защиты гостайны и общественной безопасности. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба администрации Приморья.

"Как сообщили в департаменте государственной гражданской службы и кадров, с 1 февраля 2018 года от должности вице-губернаторов Приморского края по собственному желанию освобождены Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов", - говорится в сообщении. Увольнение вице-губернаторов связано с переходом на новое место работы.

Отмечается, что Сухов был назначен на должность вице-губернатора в сентябре 2012 года и совмещал ее с должностью руководителя аппарата краевой администрации. К его компетенции относились вопросы государственной гражданской службы и кадров, бюджетного учета, государственного заказа, информатизации и телекоммуникаций, архивного дела.

Сыромятнов занял пост вице-губернатора в декабре 2016 года. Он курировал вопросы правового обеспечения, записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, защиты государственной тайны, мобилизационной подготовки.

В краевой администрации ТАСС пояснили, что сейчас в Приморье 12 постов вице-губернаторов, но не уточнили, будут ли сохранены в нынешнем виде полномочия уволившихся.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко занял этот пост в октябре 2017 года после того, как президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку с поста губернатора края Владимира Миклушевского. Тарасенко уже произвел ряд кадровых перестановок в администрации, заметно обновив команду. В частности, он уволил вице-губернатора Эдуарда Портнова за отсутствие контроля и динамики по стройкам и назначил нового для края заместителя по вопросам социально-экономического развития Приморья.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Тарасенко, Андрей Владимирович Миклушевский, Владимир Владимирович
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