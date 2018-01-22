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Жириновский обещает ввести амнистию и продталоны для бедных, если станет президентом

Политика
22 января, 15:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Лидер ЛДПР заявил, что 650 тыс. человек сидят в тюрьмах за малозначительные проступки

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР и кандидат от партии в президенты РФ Владимир Жириновский, если одержит победу на выборах, обещает объявить амнистию, ввести талоны на питание для бедных и арестовать главу "Роснано" Анатолия Чубайса.

"Подпишу указ об амнистии. Сегодня 650 тыс. [человек] в местах лишения свободы, часть из них совершили малозначительные проступки. А мы их оторвали от семьи, и они выходят нездоровыми именно из-за тюремных посиделок", - заявил Жириновский на встрече со своими доверенными лицами, отвечая на вопрос, какими будут три его первых указа в должности главы государства в случае победы в избирательной гонке.

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Жириновский также предлагает ввести специальные продовольственные талоны для бедных. "Может быть, подумать ввести талоны на питание, и самые малообеспеченные могли бы в специальных магазинах по талонам [покупать питание]. В Америке 42 млн человек питаются по талонам, надо 22 млн наших [граждан] дать талоны, чтобы они знали, что голодать не будут", - отметил лидер ЛДПР.

"И вообще: какие указы? Это журналистский прием. [Анатолия] Чубайса арестовать на второй день! Самое главное - поменять структуры власти, иначе они будут саботировать", - заключил главный либерал-демократ.

Выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

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