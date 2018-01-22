Эксперты: стабилизация Украины на основе минских соглашений выглядит иллюзорной

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Перспектива достижения договоренности между Россией, США и ключевыми странами Европейского союза о стабилизации Украины на основе минских соглашений в ближайшие годы останется иллюзорной. Такой вывод содержится в представленном в понедельник в клубе "Валдай" ежегодном прогнозе "Международные угрозы 2018". Доклад подготовлен аналитическим агентством "Внешняя политика" под руководством программного директора клуба "Валдай" Андрея Сушенцова.

"Украина отказывается выполнять минские соглашения, - отмечается в документе. - Тем самым она не допускает, чтобы исторический спор между Юго-Востоком и Западом страны вернулся в конституционные рамки. Большинство политической элиты в Киеве рассчитывает на то, чтобы прекратить этот спор силовым путем, подавив "русскую Украину" на подконтрольных территориях страны и изолировав непокорный Донбасс. В ближайшие годы останется иллюзорной перспектива широкой договоренности с США и ключевыми странами ЕС по поводу стабилизации Украины на основе минских соглашений, учитывающих политическое и культурное разнообразие страны".

В обоснование данного тезиса эксперты приводят несколько обстоятельств. "Во-первых, сама идея примирения с Донбассом не имеет большой поддержки внутри Украины, власти в Киеве расценивают такое примирение как противоречащее их интересам, - указывают они. - Во-вторых, как бы ни был Запад разочарован в Украине и украинских политиках, он будет поддерживать их курс из простого нежелания идти на уступки России. В-третьих, на фоне дефицита солидарности между ключевыми странами ЕС и США, Украина остается одним из немногих вопросов, по которому между ними имеется идеологическое согласие - слишком ценное, чтобы отказываться от него, даже если эта позиция идет во вред мирному урегулированию".

"Влияние украинского вопроса на российскую внешнюю политику будет определяться тем, в какой мере он будет препятствовать Москве в проведении активного курса на других направлениях, - считают авторы доклада. - Очевидно, что в течение еще нескольких лет Украина будет препятствием к улучшению отношений между Россией, США и ключевыми странами ЕС, однако в плане отношений с незападными центрами силы Украина малозначима".

По их мнению, украинский кризис составляет наиболее значительную дилемму российской внешней политики: "Остаться в стороне от украинских событий невозможно, так как они имеют прямые внутриполитические последствия для России. Однако ресурсоемкость активной украинской политики превышает возможные выгоды от нее, и ни одно навязанное Украине решение не устоит".

"Как бы ни было трудно остаться в стороне, нужно дать нынешнему националистическому эксперименту на Украине свободно дискредитировать себя, - полагают аналитики. - Украинское общество должно пройти испытание свободой воли, чтобы повзрослеть и обрести зрелость. Время на стороне здоровых сил и здравого смысла; вскоре маятник качнется в обратную сторону. Нужно готовить почву для эвентуального прихода новых элит, а для этого - инвестировать в наше понимание украинского политического ландшафта и нового поколения политиков".