МИД РФ открыл аккредитацию на сирийский Конгресс в Сочи

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России открыло в понедельник аккредитацию для журналистов на Конгресс сирийского национального диалога, который состоится 29-30 января.

"29-30 января этого года в Сочи состоится Общесирийский форум - Конгресс сирийского национального диалога, посвященный вопросам урегулирования ситуации в САР, - говорится в сообщении министерства. - Для освещения работы конгресса приглашаются представители российских и зарубежных СМИ". Для поездки СМИ на мероприятие будут организованы чартерные рейсы на безвозмездной основе.

"Видеохост-бродкастером мероприятия выступает компания ВГТРК, функцию фотохоста будет исполнять агентство ТАСС", - сообщили в МИД.