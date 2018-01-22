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МИД РФ открыл аккредитацию на сирийский Конгресс в Сочи

Политика
22 января, 15:34 дата обновления: 22 января, 15:45 UTC+3

Агентство ТАСС будет исполнять функцию фотохоста на мероприятии

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Здание МИД РФ

Здание МИД РФ

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России открыло в понедельник аккредитацию для журналистов на Конгресс сирийского национального диалога, который состоится 29-30 января.

"29-30 января этого года в Сочи состоится Общесирийский форум - Конгресс сирийского национального диалога, посвященный вопросам урегулирования ситуации в САР, - говорится в сообщении министерства. - Для освещения работы конгресса приглашаются представители российских и зарубежных СМИ". Для поездки СМИ на мероприятие будут организованы чартерные рейсы на безвозмездной основе.

"Видеохост-бродкастером мероприятия выступает компания ВГТРК, функцию фотохоста будет исполнять агентство ТАСС", - сообщили в МИД.

 
 
 
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Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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