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Собянин отметил возросшее доверие к выборам со стороны москвичей

Политика
22 января, 15:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

По мнению мэра, важную роль в этом сыграла качественная работа Общественной палаты

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Доверие со стороны горожан к выборам в органы местного управления и государственной власти выросло в последнее время, отметил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая в ходе собрания Общественной палаты Москвы.

По его словам, появилось "больше доверия к этим выборам и больше общественного контроля". Он отметил, что это во многом заслуга городской Общественной палаты, под патронажем которой создана специальная комиссия, контролирующая ход выборов. Мэр поблагодарил Общественную палату города за качественную работу в области выборов и выразил надежду, что совместная работа продолжится и на предстоящих в 2018 году выборах.

"У нас в этом году две большие крупнейшие кампании политические - выборы президента и выборы мэра. Я надеюсь на вашу поддержку и надеюсь, что сегодня мы обсудим этот вопрос", - сказал мэр.

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