Захарова назвала идею Климкина о сносе Арки дружбы народов в Киеве вандализмом

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила с вандализмом "планы" министра иностранных дел Украины Павла Климкина разобрать Арку дружбы народов в Киеве на металлолом.

Ранее глава МИД Украины в своем микроблоге в Twitter задался вопросом, почему в Киеве до сих пор существует Арка дружбы народов. "Или мы запутались в символах, или, может, из-за того, что не осталось пионеров, которые бы на металлолом разобрали?" - написал Климкин.

"Как я понимаю, умные мысли приходят к местному истеблишменту в самых неожиданных местах, но, к сожалению, не все сразу, по очереди, - с иронией написала Захарова на своей странице в Facebook. - Да, Павел, в этот раз вы правы на 100%, пионеров у вас не осталось - вы их люстрировали. Но даже если бы они и остались, то памятник все равно стоял бы на месте: перед детьми-пионерами взрослые ставили адекватные задачи, вандализм в их число не входил".