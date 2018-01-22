Собянин считает, что школьные референдумы не повлияют на явку на выборах президента

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Референдумы, которые планируют провести в московских школах 18 марта 2018 года, никак не скажутся на явке на выборах президента. Такое мнение озвучил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

"Что касается школьных референдумов, мне кажется, это не для явки, это скорее, наоборот, школьные активисты воспользовались явкой на президентских выборах, потому что на их референдумы никто никогда не ходит. Это единственный шанс хоть что-то решить в своей школе", - сказал глава столичной администрации в ходе собрания Общественной палаты Москвы.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.