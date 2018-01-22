Косачев: Россия не вмешивается в процесс внутрисирийского урегулирования

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Россия не вмешивается в процесс внутриполитического урегулирования в Сирии, уважает право народа на самостоятельное определение судьбы своей страны и решительно выступает только за уничтожение очагов терроризма на ее территории. Об этом заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с лидером объединенной делегации сирийской оппозиции Насром аль-Харири.

"Россию часто пытаются обвинить, что мы занимаем во внутрисирийском конфликте какую-то сторону. Это не так. Мы решительно занимаем сторону только в одном вопросе - в вопросе подавления очагов терроризма на территории Сирии", - сказал Косачев.

По его словам, что касается процесса внутрисирийского урегулирования, Россия уважает суверенитет Сирии и "право сирийского народа на то, чтобы самостоятельно и без внешнего вмешательства определять судьбу своей страны".

Альтернативы женевскому процессу нет

"Мы знаем, что женевский процесс в его нынешнем состоянии практически ни у кого не вызывает удовлетворение: ни в Дамаске, имея виду официальные власти, ни в рядах оппозиции. Но мы не видим альтернативы женевскому процессу и тем усилиям, которые предпринимает Организация Объединенных Наций и Совет Безопасности в целях реализации резолюции [по сирийскому урегулированию]", - сказал Косачев.

Он подчеркнул, что Конгресс по национальному диалогу в Сочи не является какой-то альтернативой женевскому процессу, как полагают представители Высшего комитета по переговорам сирийского оппозиции. "Точно так же Россию подозревали в какой-то двойной игре, когда мы инициировали совместно с Ираном и Турцией запуск астанинского процесса. По нашему глубокому убеждению, астанинский процесс сыграл свою позитивную роль и во всяком случае не создал никаких дополнительных помех для женевского процесса, а в чем-то - содействовал прогрессу", - подчеркнул сенатор.

Он также отметил, что ситуация в Сирии постоянно меняется, но устойчивое урегулирование в Сирии будет возможно только тогда, когда его условия будут выработаны и согласованы всеми участниками процесса, "за исключением тех, кто стоит на откровенно террористических позициях".

Конгресс сирийского национального диалога намечен на 29-30 января в Сочи. Как ожидается, число его участников составит около 1,5 тыс. человек. Помимо сирийских сторон, предполагается участие наблюдателей, прежде всего ООН. Одной из задач Конгресса станет создание комиссии по разработке конституции Сирии.