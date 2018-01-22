ЦИК: агитация Грудинина в Новосибирске не была оплачена из избирательного фонда

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тираж бюллетеня "Правда", агитирующего за кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, был изъят в Новосибирской области, так как материалы не были оплачены из избирательного фонда кандидата. Об этом сообщила в понедельник ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится "400 тыс. экземпляров") без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации", - сказала она.

Гришина напомнила, что все агитационные материалы должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата и иметь соответствующие отметки. Иных претензий к материалам нет, подчеркнула секретарь ЦИК.