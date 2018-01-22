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ЦИК: агитация Грудинина в Новосибирске не была оплачена из избирательного фонда

Политика
22 января, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Так секретарь Центризбиркома Майя Гришина прокомментировала то, что тираж бюллетеня "Правда" был изъят

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Тираж бюллетеня "Правда", агитирующего за кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина, был изъят в Новосибирской области, так как материалы не были оплачены из избирательного фонда кандидата. Об этом сообщила в понедельник ТАСС секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

"По имеющейся у нас информации, был выпущен материал достаточно значительным тиражом (на нем значится "400 тыс. экземпляров") без оплаты из избирательного фонда и содержащий признаки предвыборной агитации", - сказала она.

Гришина напомнила, что все агитационные материалы должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата и иметь соответствующие отметки. Иных претензий к материалам нет, подчеркнула секретарь ЦИК.

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