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ЦИК зарегистрировал 154 доверенных лица Путина

Политика
22 января, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС

Ранее сопредседатель штаба кандидата Александр Румянцев сообщил, что во вторую часть списка доверенных лиц вошли представители всех 85 регионов России

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Руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева и сопредседатель штаба Владимира Путина Александр Румянцев

Руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева и сопредседатель штаба Владимира Путина Александр Румянцев

© Алексей Дружинин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник зарегистрировал вторую часть списка доверенных лиц президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на новый срок, в количестве 154 человек.

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"Зарегистрировать доверенных лиц кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина в количестве 154 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

Как сообщил ранее сопредседатель штаба Путина Александр Румянцев, во вторую часть списка доверенных лиц вошли представители всех 85 регионов России.

Доверенные лица Путина

ЦИК 12 января зарегистрировал первую часть списка доверенных лиц Путина в составе 259 человек, всего по закону кандидат может назначить до 600 доверенных лиц, которые будут вести агитацию за него.

В число ранее зарегистрированных доверенных лиц вошли композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, исполнители Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина, руководитель "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова, глава исполкома ОНФ Алексей Анисимов, космонавт Сергей Крикалев, музыкант Игорь Бутман, артист Владимир Винокур, врач Лео Бокерия, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, писатель Юрий Поляков, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, кинорежиссер, глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров.

Кроме того, в первом списке доверенных лиц ведущий телеигры "Клуб веселых и находчивых" Александр Масляков - старший, телеведущие Леонид Якубович и Борис Корчевников, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, главный редактор телеканала RT и информагентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, гендиректор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, предприниматель Михаил Куснирович. Также среди представителей Путина член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, директор Музея современной истории России Ирина Великанова, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, актер Михаил Пореченков, режиссер Владимир Хотиненко, гендиректор Большого театра Владимир Урин.

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