Сторонники Явлинского создали общественный штаб в его поддержку на выборах президента

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сторонники кандидата в президенты РФ от партии "Яблоко" Григория Явлинского и его доверенные лица создали общественный штаб в поддержку его кандидатуры.

"Был создан по инициативе доверенных лиц общественный штаб поддержки Григория Явлинского. В него вошли Светлана Ганнушкина, известный правозащитник, это журналист Владимир Кара-Мурза, это профессор Евгений Гонтмахер, это Татьяна Черникова, профессор МГИМО, это академик РАН Юрий Пивоваров и многие, многие другие люди", - сказал глава избирательного штаба Явлинского, заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков.

Он сообщил, что сопредседатширелями общественного штаба стали политик Владимир Рыжков, один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов и директор Олонецкого молочного комбината, экс-мэр Петрозаводска Галина Ширшина. Рыбаков также проинформировал, что в настоящее время 163 человека стали доверенными лицами Явлинского, а всего их будет 600 - максимально допустимое законом количество.

Владимир Рыжков в ходе презентации штаба заявил, что создание этого органа свидетельствует о продолжении линии Явлинского и его сторонников на консолидацию оппозиции. "Во-первых, я это воспринимаю как продолжение той линии, которую мы начали несколько лет назад, - на консолидацию демократической оппозиции и то, что было продемонстрировано на выборах в Госдуму, совместную работу, когда члены "Яблока" и не члены "Яблока" шли в одном списке и вели избирательную кампанию", - сказал он.

Рыжков заверил, что будет самым активным образом агитировать за Явлинского, а также высказался против бойкота выборов и назвал эту инициативу вредной "для дела российской демократии". "Это демобилизация наших сторонников, тех людей, которые хотят перемен, хотят, чтобы Россия шла европейским путем", - пояснил он.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.