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Путин принял приглашение посетить Аргентину с официальным визитом

Политика
23 января, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Дата поездки будет согласована по дипломатическим каналам, говорится в совместном заявлении президента России и аргентинского лидера Маурисио Макри

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Президент Аргентины Маурисио Макри и президент России Владимир Путин

Президент Аргентины Маурисио Макри и президент России Владимир Путин

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение аргентинского лидера Маурисио Макри посетить Аргентину с официальным визитом. "Президент Аргентинской Республики Макри <...> пригласил президента Российской Федерации посетить Аргентинскую Республику с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипломатическим каналам, - говорится в совместном заявлении двух лидеров, подписанном по итогам переговоров в Москве. - Приглашение было с благодарностью принято".

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Ранее во время переговоров Путин пригласил Макри на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в этом году. "Будем рады вас видеть, уважаемый господин президент, а также всех болельщиков из вашей страны [на чемпионате]", - сказал он, открывая переговоры со своим визави в узком составе.

Как отмечается в заявлении по итогам встречи лидеров, Аргентина готова оказать содействие в успешном и безопасном проведении мундиаля в России, "исходя из того, что это одно из наиболее значимых спортивных событий, которое не только является спортивным состязанием, но и способствует развитию общих ценностей и дружественных связей между народами, объединенных любовью к этому виду спорта". Президент РФ подчеркнул значимость приезда в Россию на чемпионат мира тысяч аргентинцев, что будет способствовать дальнейшему расширению взаимных обменов и углублению знаний друг о друге.

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Персоны
Макри, Маурисио Путин, Владимир Владимирович
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российско-аргентинские отношения
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