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Путин и Макри подчеркнули недопустимость героизации нацизма и искажения истории

Политика
23 января, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Во время визита в Москву Макри возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри подчеркнули недопустимость героизации нацизма и попыток переписать историю в угоду конъюнктуре.

"Главы государств подчеркнули недопустимость героизации нацизма, опасность попыток переписать или исказить историю в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам", - говорится в заявлении лидеров, подписанном по итогам переговоров в Москве.

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В документе отмечается, что Макри во время визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в знак признания и уважения вклада советского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

Россия и Аргентина также договорились взаимодействовать в вопросе реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, чтобы "искоренить бедность во всех ее формах и проявлениях". Как следует из заявления, главы государств подтвердили свою приверженность глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, направленным на реализацию Парижского соглашения. Они договорились продолжать двустороннее сотрудничество в этой сфере на основе межправительственного Соглашения в области охраны окружающей среды, подписанного в 2015 году.

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Персоны
Макри, Маурисио Путин, Владимир Владимирович
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