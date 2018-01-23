Путин и Макри подчеркнули недопустимость героизации нацизма и искажения истории

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президенты России и Аргентины Владимир Путин и Маурисио Макри подчеркнули недопустимость героизации нацизма и попыток переписать историю в угоду конъюнктуре.

"Главы государств подчеркнули недопустимость героизации нацизма, опасность попыток переписать или исказить историю в угоду сиюминутным конъюнктурным интересам", - говорится в заявлении лидеров, подписанном по итогам переговоров в Москве.

В документе отмечается, что Макри во время визита в Москву возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в знак признания и уважения вклада советского народа в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

Россия и Аргентина также договорились взаимодействовать в вопросе реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, чтобы "искоренить бедность во всех ее формах и проявлениях". Как следует из заявления, главы государств подтвердили свою приверженность глобальным усилиям по борьбе с изменением климата, направленным на реализацию Парижского соглашения. Они договорились продолжать двустороннее сотрудничество в этой сфере на основе межправительственного Соглашения в области охраны окружающей среды, подписанного в 2015 году.