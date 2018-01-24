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Госдума обсудит запрет информпрограмм РФ в Молдавии и введение штрафов для СМИ-иноагентов

Политика
24 января, 0:07 UTC+3 МОСКВА 24, января. /ТАСС

Также Дума намерена призвать ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать принципиальную оценку "атаке на свободу слова" со стороны молдавских властей

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду намерена принять заявление с осуждением решения молдавских властей о запрете трансляции российских информационных теле- и радиопрограмм, а также рассмотреть в первом чтении законопроект о введении штрафов до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах.

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Проект заявления "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова" был внесен на рассмотрение комитетом нижней палаты по делам СНГ. В документе депутаты выражают возмущение введением запрета на трансляцию российских информационно-аналитических теле- и радиопрограмм в Молдавии и заявляют, что рассматривают подобные действия "как грубое нарушение общепризнанных международно-правовых норм в области свободного доступа к информации". В связи с этим Госдума намерена призвать ООН, Совет Европы и ОБСЕ дать принципиальную оценку "атаке на свободу слова" со стороны молдавских властей.

Кроме того, в первом чтении на рассмотрение депутатов будет вынесен проект закона о введении штрафов за невыполнение требований к СМИ, признанным в России иностранными агентами. Авторами законопроекта выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Они предложили дополнить КоАП РФ новой статьей 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента".

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Этой статьей за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента предусматривается максимальная ответственность для граждан в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц - штрафа в размере 200 тыс. рублей, для юридических лиц - в размере 5 млн рублей. При этом под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как самим средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

За первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предлагаются штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции должны возрасти для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

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Закон о СМИ-иноагентах в РФ
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Клишас, Андрей Александрович Крашенинников, Павел Владимирович
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