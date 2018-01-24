Депутат Николай Губенко возглавил фракцию КПРФ в Мосгордуме

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Члены фракции КПРФ в Мосгордуме единогласно избрали депутата Николая Губенко и Леонида Зюганова руководителем и заместителем руководителя фракции. Об этом сообщил ТАСС в среду член фракции КПРФ в столичном парламенте Николай Зубрилин.

"Сегодня члены фракции единогласно выбрали новых руководителя и заместителя руководителя фракции. Руководителем фракции КПРФ в Мосгордуме стал Николай Николаевич Губенко, заместителем руководителя избран Зюганов Леонид Андреевич", - сказал Зубрилин, добавив, что к исполнению новых обязанностей депутаты приступают с момента избрания.

Ранее фракцию КПРФ в Мосгордуме возглавлял Андрей Клычков. 5 октября 2017 года по указу президента России 38-летний депутат Мосгордумы был назначен врио губернатора Орловской области, в тот же день пост руководителя региона покинул 45-летний Вадим Потомский. Потомский был назначен заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе.