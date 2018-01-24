Штаб Явлинского проверяет подписи в его поддержку с помощью графологов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Штаб кандидата в президенты России от партии "Яблоко" Григория Явлинского ведет тщательную проверку собранных в его поддержку подписей, в том числе с привлечением экспертов-графологов. Об этом в среду в ходе встречи с представителями общественных организаций наблюдателей за выборами сообщила председатель партии Эмилия Слабунова.

"Все силы бросили на проверку подписей. Весь аппарат посадили, я сама порядка тысячи подписей проверила. Мы понимаем, что к нашим подписям будет особое внимание, и графологи привлечены", - сказала она.

В свою очередь, руководитель избирательного штаба Явлинского, заместитель председателя партии "Яблоко" Николай Рыбаков сообщил, что на данный момент собрано примерно 160 тыс. подписей. Он сообщил, что кроме экспертов-графологов подписи проверяются по базе данных недействительных паспортов МВД РФ.

"МВД открыло базу данных недействительных паспортов, и мы проверяем сведения по этой базе", - отметил он, подчеркнув, что при проверке подписей особое внимание уделяется правильному написанию названий улиц. "Мы сверяем адреса с данными избиркомов по нарезке избирательных участков. Например, если в адресе "улица Николая Гастелло", а в подписном листе "улица Н. Гастелло" или просто "улица Гастелло", мы руководствуемся написанием избиркомов", - пояснил он.

Николай Рыбаков информировал также о том, что проверку прошло уже 115 тыс. подписей избирателей. "115 тыс. подписей готовы, мы можем их сдавать, но продолжаем их проверку. Наша задача - сдать абсолютно идеальные подписи", - подчеркнул глава избирательного штаба.

Для регистрации Явлинского кандидатом на выборы президента он должен сдать 100 тыс. подписей избирателей. Выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года.