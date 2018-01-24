Госдума вводит штрафы до 5 млн рублей за нарушение закона о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) о введении штрафов до 5 млн руб. за нарушение закона о СМИ-иностранных агентах. Авторами законопроекта выступили главы профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Депутаты дополнили КоАП РФ новой статьей 19.34 "Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, и (или) учрежденного им российского юридического лица, выполняющего функции иностранного агента". В соответствии с ней предусматривается максимальная ответственность за грубые нарушения порядка деятельности СМИ-иноагента в виде административного штрафа для граждан в размере 100 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток, для должностных лиц - в размере 200 тыс. рублей и для юридических лиц - 5 млн рублей.

При этом под грубым подразумевается неоднократное (более двух раз в течение года) нарушение закона о СМИ-иноагентах, совершенное как самим средством массовой информации, так и учрежденным им российским юридическим лицом, его сотрудником или представителем.

За первичное нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента предлагаются штрафы для граждан в размере 10 тыс. рублей, для должностных лиц - 50 тыс. рублей, для юридических лиц - 500 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции возрастут для граждан до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей.

"Деятельность иностранных средств массовой информации, которым присвоен статус иностранного агента, накладывает на такие СМИ определенные обязанности и требования, за неисполнение которых необходимо установить ответственность, во избежание нарушений и безнаказанности", - заявил один из авторов, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Нормы в закон о СМИ-иноагентах

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января уже приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иноагента, для работы в РФ учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентами физических лиц. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

5 декабря стало известно, что минюст РФ признал иноагентами девять средств массовой информации. Это "Голос Америки", "Радио Свободная Европа / Радио Свобода" (РСЕ/ РС), телеканал "Настоящее время", татаро-башкирская служба "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Фактограф", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии".