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Глава "Ростелекома" заверил, что в день выборов все возможные кибератаки будут отражены

Политика
24 января, 16:35 дата обновления: 24 января, 16:54 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 24, января. /ТАСС

Компания ведет работу вместе со спецслужбами

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ВЛАДИМИР, 24 января. /ТАСС/. Компания "Ростелеком" готовится совместно со спецслужбами к отражению возможных кибератак на систему видеонаблюдения в день проведения выборов президента России 18 марта 2018 года. Об этом заявил журналистам в среду президент компании Михаил Осеевский в ходе рабочего визита во Владимирскую область.

"Конечно, мы готовимся к возможным инцидентам 18 марта. Эту работу мы ведем совместно с нашими коллегами из специальных служб. У нас нет никаких сомнений в том, что все атаки будут отражены", - сказал он.

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Глава компании подчеркнул, что вопросам информационной безопасности при проведении выборов уделяется особое внимание, так как в этой области сегодня действуют "и преступники, и хакеры, которые работают в интересах государств".

Как сообщалось, "Ростелеком" создаст семь центров по обработке данных для работы системы видеонаблюдения на выборах президента РФ в марте 2018 года, камеры будут установлены в более чем 45 тыс. участковых и территориальных избирательных комиссиях.

"Каждый житель Земли сможет онлайн, напрямую, зайти на портал ЦИК и увидеть, как идет голосование и подсчет на любом из этих избирательных участков. Сейчас эта работа активно ведется", - добавил Михаил Осеевский.

В 2012 году "Ростелеком" впервые организовал видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. Специалисты компании построили инфраструктуру и обеспечили оборудованием все избирательные комиссии РФ. За процедурой голосования 4 марта 2012 года на специализированном портале наблюдали 3,5 млн человек, которые просмотрели 7,9 млн трансляций.

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