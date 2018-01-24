Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе

Политика
24 января, 16:46 дата обновления: 24 января, 16:50 UTC+3

Требования ассамблеи к России прекратить экономпомощь региону не отвечают принципам гуманизма, подчеркнул политик

Поделиться
Материал из 1 страницы
Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов

Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов

© EPA/SERGEI CHIRIKOV

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) демонстрирует непонимание природы политического кризиса на востоке Украины. Такое мнение высказал в среду ТАСС полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию о гуманитарных последствий вооруженного конфликта на востоке Украины.

"ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала непонимание или нежелание понять природу политического кризиса в Донбассе как внутриукраинского политического противостояния", - пояснил Грызлов.

Смотрите также

Парламентарии РФ будут работать с коллегами из ПАСЕ для преодоления кризиса в ассамблее

Косачев заявил, что в России никто не переживает из-за неучастия в работе ПАСЕ

Толстой заявил, что резолюции ПАСЕ по Крыму не будут исполнены никогда

Россия заплатит взнос в Совет Европы, когда полностью вернется к работе в ПАСЕ

Политик также раскритиковал требования ПАСЕ к России прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса. "Очевидно, что Россия и ее граждане не могут себе позволить спокойно наблюдать за гуманитарной катастрофой народа в Донецкой и Луганской областях, а также не могут допустить прямо у своей границы угроз безопасности для трех с половиной миллионов людей", - заявил Грызлов. "Поэтому требования прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса абсолютно не соответствуют ни здравому смыслу, ни принципам гуманизма", - подчеркнул полномочный представитель РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Разногласия между РФ и ПАСЕ
Страны
Россия Украина
Персоны
Грызлов, Борис Вячеславович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
2
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
3
Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе
4
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
5
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
6
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
7
Эрдоган: Турция положит конец играм возле своих границ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама