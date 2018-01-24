Грызлов заявил, что ПАСЕ не понимает или не желает понимать природу кризиса в Донбассе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) демонстрирует непонимание природы политического кризиса на востоке Украины. Такое мнение высказал в среду ТАСС полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины Борис Грызлов, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию о гуманитарных последствий вооруженного конфликта на востоке Украины.

"ПАСЕ в очередной раз продемонстрировала непонимание или нежелание понять природу политического кризиса в Донбассе как внутриукраинского политического противостояния", - пояснил Грызлов.

Политик также раскритиковал требования ПАСЕ к России прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса. "Очевидно, что Россия и ее граждане не могут себе позволить спокойно наблюдать за гуманитарной катастрофой народа в Донецкой и Луганской областях, а также не могут допустить прямо у своей границы угроз безопасности для трех с половиной миллионов людей", - заявил Грызлов. "Поэтому требования прекратить финансово-экономическую поддержку Донбасса абсолютно не соответствуют ни здравому смыслу, ни принципам гуманизма", - подчеркнул полномочный представитель РФ.