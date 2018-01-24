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Лавров: Москва не услышала реакции ЕС на действия Киева в отношении храмов УПЦ МП

Политика
24 января, 16:56 UTC+3

По словам главы МИД РФ, Украина стала жертвой опасных геополитических игр

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Россия так и не услышала должной реакции Евросоюза на противоправные действия на Украине в отношении храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

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Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на открытии XXVI Международных Рождественских образовательных чтений "Нравственные ценности и будущее человечества".

По его словам, Украина стала жертвой опасных геополитических игр. "Продолжается попустительство захватам храмов канонической и украинской православной церкви, насилию в отношении верующих, - указал министр. - Не прекращаются попытки расколоть церковные общины".

"Мы потребовали реакции на все эти противоправные действия со стороны и ОБСЕ, и Совета Европы, и ООН, потребовали также конкретной реакции у Евросоюза, - обратил внимание Лавров. - Пока такой реакции мы в должной мере не увидели".

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