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Псковские единороссы избрали руководителя фракции в облдуме вместо погибшего в ДТП

Политика
24 января, 22:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

На должность выбрали первого заместителя секретаря регионального отделения партии Виктор Антонов

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Псковское региональное отделение партии "Единая Россия" избрала нового руководителя фракции в областном Собрании депутатов вместо погибшего в ДТП 3 января Валентина Каленского. Об этом в среду сообщили в пресс-службе отделения.

"На заседании фракции "Единой России" в Псковском областном Собрании депутатов на должность ее руководителя избран первый вице-спикер собрания, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Виктор Антонов", - сказали в пресс-службе.

В региональном отделении партии добавили, что на должность вице-спикера областного парламента они выдвинули депутата Юрия Сорокина. Голосование за кандидатуру вице-спикера пройдет на ближайшем заседании Псковского областного Собрания депутатов.

Как сообщалось ранее, авария с участием автомобиля, в котором находился вице-спикер и глава фракции "Единая Россия" в областном Собрании депутатов Валентин Каленский, произошла 3 января на 35-м километре трассы Псков - Рига в Печорском районе Псковской области. Каленский был доставлен в реанимацию, где умер 8 января.

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