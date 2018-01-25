Захарова: новая стратегия США по Сирии нацелена на расчленение этой страны

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Новая стратегия США в отношении Сирии направлена на расчленение этой страны. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вместе с последовавшими за речью госсекретаря [США Рекса Тиллерсона] в Стэнфорде сообщениями из американских военных источников о формировании под патронажем США неких отрядов охраны границы в северной Сирии, населенной преимущественно курдами, новая американская стратегия в отношении этого государства выглядит не иначе, как курс на расчленение этой страны", - сказала она.

По ее словам, в Москве внимательно ознакомились с выступлением госсекретаря США Рекса Тиллерсона 17 января в Стэнфордском университете, в котором было изложено видение Вашингтоном нынешней ситуации в Сирии и путей урегулирования конфликта в этой арабской стране. Как указала дипломат, "в качестве цели своих действий американцы по-прежнему провозглашают устранение от власти законно избранного президента Сирии, объявлено о том, что Вашингтон намерен сделать бессрочным американское военное присутствие на территории этого суверенного государства".

В Москве, подчеркнула официальный представитель МИД, убеждены в недопустимости превращения Сирии в арену противоборства внешних сил, преследующих свои интересы. "Определять будущее страны должны сами сирийцы. Мы рассчитываем, что предстоящий в Сочи форум станет важным шагом на этом пути", - добавила она.

Захарова предупредила, что промедление с восстановлением единства сирийского общества чревато новыми опасными вызовами. "Так, это происходит сейчас в районе сирийского города Африн, где подразделения вооруженных сил Турции совместно с отрядами сирийской оппозиции проводят военную операцию. Турецкая сторона, как известно, подает это как ответ на угрозы безопасности Турции, сформировавшиеся на севере Сирии в условиях отсутствия там контроля правительства этой страны", - констатировала она.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз" в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. В качестве одной из задач операции Анкара называла создание 30-километровой линии безопасности на севере Сирии. Соединенные Штаты ранее заявляли, что понимают обеспокоенность Турции по поводу террористической угрозы, но призывают ее проявлять сдержанность. В среду президент США Дональд Трамп и его турецкий коллега Тайип Эрдоган обсудили этот вопрос в разговоре по телефону.