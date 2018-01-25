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Дума готова принять заявление в связи с законом о реинтеграции Донбасса

Политика
25 января, 16:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

Депутаты намерены предупредить о губительном влиянии закона на выполнение минских соглашений и мирный процесс на юго-востоке Украины

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил проект заявления в связи с утверждением Верховной радой Украины закона о реинтеграции Донбасса. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Леонид Калашников, отметив, что в заявлении депутаты намерены предупредить о губительном влиянии закона на выполнение минских соглашений и мирный процесс на юго-востоке Украины.

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"Проект заявления готов, но пока мы его не вносим, так как есть вопросы в связи с тем, что сам закон не подписан президентом Украины Петром Порошенко и может еще быть заблокирован в связи с инициативами оппозиционного блока. Если закон окончательно вступит в силу, мы такое заявление обязательно примем", - сказал Калашников.

По его словам, депутаты намерены заявить, что закон о реинтеграции Донбасса, "по сути, выбрасывает "Минск-2" в корзину". "Этот закон перечеркнет весь мирный процесс и усилия нормандской четверки", - подчеркнул Калашников.

В проекте заявления, который проходит процедуры согласования, депутаты намерены призвать власти Украины "задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами". Кроме того, отметил глава комитета, Госдума намерена призвать мировое сообщество в лице ООН, а также межпарламентские организации, в том числе Европарламент, ПАСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ осудить "репрессивный акт Верховной рады Украины".

Верховная рада 280 голосами 18 января приняла во втором чтении и в целом законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Законопроект называет Россию государством-агрессором, неподконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской области временно оккупированными территориями, а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента, в том числе для освобождения территорий на востоке страны. Для этого создается объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками и военно-гражданскими администрациями в зоне конфликта. Кроме того, из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Калашников, Леонид Иванович (политик)
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