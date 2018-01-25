РФ возмущена очередным актом осквернения памятника советским солдатам в Польше

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России заявляет решительный протест по факту осквернения памятника благодарности Красной армии в польском городе Ольштын. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Мы возмущены произошедшим очередным гнусным актом в отношении военного мемориального наследия, которое увековечивает память советских солдат", - сказала она, напомнив, что именно советские солдаты освободили Европу от фашизма.

В понедельник на памятнике был вывешен плакат с надписью "памятник благодарности за рабство" с кощунственным изображением, пояснила Захарова. Она подчеркнула, что правонарушители "не только не скрывают своих выходок, наоборот, бравируют ими", в то время как никакие меры или действия по пресечению актов вандализма не предпринимаются.

"Мы заявляем решительный протест по данному факту, требуем наказания виновных и недопущения подобных случаев вандализма в будущем", - заявила Захарова.

Памятник благодарности Красной армии был установлен в центре Ольштына в 1954 году. В начале 1990-х годов его название изменили и мемориал стал Памятником освобождения Варминьской и Мазурской земель.

21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". Около 20 лет назад на территории Польши находились более 560 памятников, посвященных Красной армии и размещенных вне мест захоронений. По данным Института национальной памяти Польши, в настоящее время в Польше остается 230 памятников Красной армии. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло протест в связи со случаями демонтажа и осквернения мемориалов советским солдатам.