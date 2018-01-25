Мосгоризбирком утвердил распределение средств на проведение президентских выборов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Члены Московской городской избирательной комиссии утвердили распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года. Как сообщил в четверг на заседании комиссии председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, на эти цели направлено более 575 млн рублей, из которых около 37 млн выделены на работу самого Мосгоризбиркома.

"В соответствии с постановлением ЦИК распределены средства на подготовку и проведение выборов президента РФ: 575 млн 286 тыс. 700 рублей, в том числе нижестоящим избирательным комиссиям - 538 млн 209 тыс. 209 рублей. На исполнение наших полномочий, Мосгоризбиркома, - 37,07 млн рублей, то есть порядка 90% идет на нижестоящие избирательные комиссии", - сказал Горбунов.

Как уточняется в проекте решения, из выделенных на работу Мосгоризбиркома денег более 35 млн рублей направят на оплату труда, более 10 тыс. - на оплату связи, около 160 тыс. - на канцелярские расходы. Примерно 1,7 млн рублей направят на расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.