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Мосгоризбирком утвердил распределение средств на проведение президентских выборов

Политика
25 января, 16:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января. /ТАСС

На подготовку и проведение выборов направлено более 575 млн рублей

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Члены Московской городской избирательной комиссии утвердили распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов президента РФ 18 марта 2018 года. Как сообщил в четверг на заседании комиссии председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, на эти цели направлено более 575 млн рублей, из которых около 37 млн выделены на работу самого Мосгоризбиркома.

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"В соответствии с постановлением ЦИК распределены средства на подготовку и проведение выборов президента РФ: 575 млн 286 тыс. 700 рублей, в том числе нижестоящим избирательным комиссиям - 538 млн 209 тыс. 209 рублей. На исполнение наших полномочий, Мосгоризбиркома, - 37,07 млн рублей, то есть порядка 90% идет на нижестоящие избирательные комиссии", - сказал Горбунов.

Как уточняется в проекте решения, из выделенных на работу Мосгоризбиркома денег более 35 млн рублей направят на оплату труда, более 10 тыс. - на оплату связи, около 160 тыс. - на канцелярские расходы. Примерно 1,7 млн рублей направят на расходы, связанные с подготовкой и проведением выборов.

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