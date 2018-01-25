Володин сообщил о подготовке совместных законодательных инициатив с Матвиенко

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что он и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко готовят ряд важных законодательных инициатив, которые главы двух палат парламента РФ будут совместно продвигать.

"Мы дважды встречались на этой неделе с Валентиной Ивановной, сейчас прорабатываем ряд совместных инициатив. Это очень важные инициативы, мы совместно будем их продвигать", - сказал Володин журналистам в четверг, не став раскрывать содержание этих законопроектов.

"У нас полное взаимопонимание, - заверил он. - В этом вопросе, думаю, по-другому не должно быть". По мнению спикера, "любая дискуссия [Госдумы] с Советом Федерации улучшает качество законов".