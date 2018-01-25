Рябков: встреча по химоружию в Париже направлена против России и Сирии

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков считает, что на встрече по химоружию в Париже ярко проявилась антисирийская и антироссийская направленность замыслов участников. Комментарий Рябкова размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Примечательно, что ни Россию, ни - насколько нам известно - Китай на встречу даже не пригласили. Более того, вся подготовка к этой келейной сходке велась тайно, - отметил Рябков. - Когда мы стали задавать наводящие вопросы относительно мероприятия, коллеги в Париже и Вашингтоне заметно смутились и даже "расстроились" - словом, изначальный сценарий "поплыл". При этом ярко проявилась антисирийская и антироссийская направленность их замыслов".

Замглавы МИД сказал, что Россия призывает страны - участницы Конвенции по запрещению химического оружия (КЗХО) не поддаваться на попытки группы стран демонизировать правительство Сирии с целью смены режима в Дамаске.

"Призываем страны - участницы КЗХО проявить политическую волю и мудрость. Нельзя поддаваться диктату группы тех, кто готов использовать столь одиозные методы демонизации законного правительства САР с целью его последующего отстранения от власти, - сказал Рябков. - "Партнерство" - это способ "повязать" его участников политическими обязательствами совместно продвигать в СБ ООН и ОЗХО антисирийские решения".

Обвинения бездоказательны

Рябков добавил, что обвинения в адрес Москвы и Дамаска в связи с предполагаемым инцидентом с применением химоружия в Сирии, озвученные в Париже, бездоказательны.

"Бездоказательные обвинения в адрес Сирии и России продолжают сыпаться на фоне непрекращающихся на Ближнем Востоке при попустительстве Запада рецидивов химического терроризма, откровенных провокаций боевиков с применением токсичных химикатов и - это весьма важно - на фоне нежелания Вашингтона выполнить хотя бы свои собственные обязательства по уничтожению американских запасов химоружия", - сказал дипломат.

Рябков обратил внимание на то, что запасы химоружия в США остаются крупнейшими в мире. "Теперь получается, что именно Вашингтон остается обладателем самого крупного в мире запаса химического оружия - более 2,5 тыс. тонн опаснейших оружейных отравляющих веществ", - сказал дипломат. "Таким образом США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется", - добавил Рябков.

Встреча подрывает режим нераспространения

Встреча в Париже создает угрозу размывания режима нераспространения, считает замглавы МИД.

"На деле речь, конечно, идет о попытке фактической подмены функций Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и Совета Безопасности ООН. Возникает реальная угроза размывания международного режима нераспространения, формировавшегося на протяжении десятилетий", - сказал дипломат, комментируя итоги встречи.

О встрече в Париже

О создании Международного партнерства против безнаказанности за применение химического оружия объявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече в Париже. По его словам, к инициативе присоединились 24 страны, которые договорились обмениваться информацией, чтобы "добиваться наказания ответственных" за применение отправляющих веществ в качестве оружия.

На встрече присутствовал глава подразделения по оружию массового уничтожения в Управлении по вопросам разоружения ООН Йоан Тюдор. Также в заседании в Париже принял участие госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который в своем выступлении коснулся утверждений об очередном применении химического оружия в Сирии, обвинив в совершении новой атаки Дамаск. Он также раскритиковал Россию за блокировку в Совете Безопасности несогласованных резолюций о продлении работы Совместного механизма ОЗХО и ООН по расследованию химических атак в Сирии, который неоднократно подвергался со стороны Москвы критике за непрофессионализм.

Как сообщили во вторник в госдепартаменте США, новое партнерство "поддерживает и дополняет существующие организации и механизмы", включая Конвенцию о запрещении химического оружия. По информации американской стороны, генеральный директор Организации по запрещению химического оружия присутствовал на встрече в Париже. В Госдепартаменте отметили, что новый международный альянс сосредоточится на деятельности в шести областях, в том числе на сборе и публикации информации об ответственных за распространение и применение химического оружия, а также на введении против них санкций.