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Володин пригласил депутатов Южной Кореи на форум по развитию парламентаризма

Политика
26 января, 15:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Форум пройдет в Москве в июне

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пригласил депутатов парламента Республики Корея принять участие в первом международном форуме по развитию парламентаризма, который состоится в Москве 4-5 июня этого года по инициативе Госдумы.

Спикер в пятницу провел встречу с председателем Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Сон Ён Гилем, в ходе которой обсуждалось развитие связей двух государств, сообщает думское управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Председатель Госдумы попросил господина Сон Ён Гиля передать председателю Национального собрания Республики Корея Чон Се Гуну приглашение депутатам парламента Республики Корея принять участие в первом международном форуме по развитию парламентаризма", - рассказали в управлении.

Володин также обратил внимание, что продолжается большая работа по реализации договоренностей, достигнутых в рамках его последней встречи с Чон Се Гюном. "Вместе с корейскими коллегами мы готовим заседание межпарламентской комиссии высокого уровня, третье совещание спикеров парламентов стран Евразии, инициированное в 2016 году парламентами Республики Корея и России", - отметил он.

Спикер высоко оценил стремление южнокорейского парламента к развитию всестороннего сотрудничества с Россией и выразил благодарность Сон Ён Гилю за его личный вклад в совместную работу парламентариев двух стран еще с того времени, когда он был депутатом Национального собрания Республики Корея.

В ходе встречи Володин также выразил соболезнования в связи с трагедией в больнице южнокорейского города Мильян, где в результате пожара погибли и пострадали десятки человек.

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