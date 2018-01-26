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МИД: заявления Госдепа о поставках РФ оружия Мьянме вызваны "богатым воображением"

Политика
26 января, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что сделка не противоречит решениям СБ ООН

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт о том, что поставки РФ оружия Мьянме потенциально обострят ситуацию в этой стране, вызваны очень "богатым" воображением. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

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Госдеп: поставки РФ оружия Мьянме потенциально обострят ситуацию в этой стране

"Сотрудничество в военно-технической сфере является легитимной составляющей межгосударственных отношений, если оно не противоречит решениям Совета Безопасности ООН, - отметили в российском дипведомстве. - Поставки Мьянме российской продукции военного назначения подчинены цели укрепления обороноспособности этой страны".

"Увидеть связь между данной задачей и угрозой "еще больших страданий" мирного населения могут только имеющие очень "богатое" воображение коллеги из Госдепартамента", - подчеркнули в министерстве.

В Москве также напомнили о тех потерях и разрушения, которые американское оружие нанесло странам Юго-Восточной Азии в ходе многочисленных войн. "Однако это не мешает Вашингтону сегодня продавать летальное вооружение странам Юго-Восточной Азии и наращивать свое военное присутствие в непосредственной близости от данного района мира", - обратили внимание в МИД РФ.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Фомин, Александр Васильевич
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