МИД: заявления Госдепа о поставках РФ оружия Мьянме вызваны "богатым воображением"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт о том, что поставки РФ оружия Мьянме потенциально обострят ситуацию в этой стране, вызваны очень "богатым" воображением. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Сотрудничество в военно-технической сфере является легитимной составляющей межгосударственных отношений, если оно не противоречит решениям Совета Безопасности ООН, - отметили в российском дипведомстве. - Поставки Мьянме российской продукции военного назначения подчинены цели укрепления обороноспособности этой страны".

"Увидеть связь между данной задачей и угрозой "еще больших страданий" мирного населения могут только имеющие очень "богатое" воображение коллеги из Госдепартамента", - подчеркнули в министерстве.

В Москве также напомнили о тех потерях и разрушения, которые американское оружие нанесло странам Юго-Восточной Азии в ходе многочисленных войн. "Однако это не мешает Вашингтону сегодня продавать летальное вооружение странам Юго-Восточной Азии и наращивать свое военное присутствие в непосредственной близости от данного района мира", - обратили внимание в МИД РФ.