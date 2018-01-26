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Путин и Нетаньяху обсудят 29 января ситуацию в Сирии и посетят центр толерантности

Политика
26 января, 15:17 дата обновления: 26 января, 15:18 UTC+3

Президент РФ и премьер-министр Израиля также обсудят вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит 29 января с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом, ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран также примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

"Лидеры планируют обсудить вопросы наращивания российско-израильского взаимодействия в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая проблематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Сирии. В Еврейском музее и центре толерантности Путин и Нетаньяху вместе примут участие в мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - указывает Кремль.

2018 год - год 75-летия единственного успешного в истории Второй мировой войны восстания пленных в концлагере "Собибор". В этой связи особое место в программе мероприятий займет открытие выставки "Собибор: победившие смерть". Ранее в этот день на территории Музея будет заложен камень на месте будущего памятника героям Сопротивления в нацистских лагерях и гетто.

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Нетаньяху, Биньямин Путин, Владимир Владимирович
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