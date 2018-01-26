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Губернатор Севастополя равнодушен к внесению в санкционные списки

Политика
26 января, 21:33 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Пресс-секретарь Дмитрия Овсянникова отметил, что "он работает в российском городе, который находится под санкциями, и не отделяет себя от него"

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников безразлично относится к внесению своего имени в различные санкционные списки. Так пятницу прокомментировал ТАСС сообщение о внесении Овсянникова в американский санкционный список пресс-секретарь севастопольского губернатора Григорий Буйлов.

Ранее сообщалось, что американская администрация расширила число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних американских санкций, введенных в свое время в связи с событиями на Украине. Среди прочих имен в обновленном списке фигурирует Овсянников.

"Дмитрий Владимирович не раз заявлял, что относится безразлично к внесению в какие-либо санкционные списки, то же самое касается и нынешнего его попадания в этот американский список. Стоит подчеркнуть, что он работает в российском городе, который находится под санкциями, и не отделяет себя от него", - сказал Буйлов, одновременно подтвердив, что в списке значится именно губернатор Севастополя.

Ранее Овсянников в интервью ТАСС заявлял относительно международных санкций в отношении себя, что готов работать "в той конфигурации, которая сложится", и что его не пугают ограничения на посещение каких-либо стран.

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Темы
Севастополь Санкции в отношении России
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Овсянников, Дмитрий Владимирович
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