Губернатор Севастополя равнодушен к внесению в санкционные списки

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников безразлично относится к внесению своего имени в различные санкционные списки. Так пятницу прокомментировал ТАСС сообщение о внесении Овсянникова в американский санкционный список пресс-секретарь севастопольского губернатора Григорий Буйлов.

Ранее сообщалось, что американская администрация расширила число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних американских санкций, введенных в свое время в связи с событиями на Украине. Среди прочих имен в обновленном списке фигурирует Овсянников.

"Дмитрий Владимирович не раз заявлял, что относится безразлично к внесению в какие-либо санкционные списки, то же самое касается и нынешнего его попадания в этот американский список. Стоит подчеркнуть, что он работает в российском городе, который находится под санкциями, и не отделяет себя от него", - сказал Буйлов, одновременно подтвердив, что в списке значится именно губернатор Севастополя.

Ранее Овсянников в интервью ТАСС заявлял относительно международных санкций в отношении себя, что готов работать "в той конфигурации, которая сложится", и что его не пугают ограничения на посещение каких-либо стран.