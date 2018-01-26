Штаб Путина 29 января сдаст в ЦИК подписи в поддержку кандидата

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Избирательный штаб Владимира Путина, баллотирующегося на пост президента РФ в порядке самовыдвижения, намерен в понедельник, 29 января, сдать в ЦИК РФ подписи в поддержку кандидата, в этот же день состоится встреча доверенных лиц Путина. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

"29 числа будем сдавать подписи в ЦИК", - проинформировал он.

Кроме того, по словам Кондрашова, "29 января состоится слет со всей России доверенных лиц [Путина], которые проведут ряд тематических встреч между собой, чтобы выработать тезисы для встречи с кандидатом". Ранее пресс- секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что встреча Путина с доверенными лицами планируется.

При этом Кондрашов уточнил, что "пакет доверенных лиц готов не полностью". "В этот же день [понедельник] будем ждать от ЦИК подтверждение [регистрации] еще 63 кандидатов [в доверенные лица]", - пояснил он. Речь, уточнил Кондрашов, идет о третьей части списка доверенных лиц Путина.

Всего по закону кандидат-самовыдвиженец может зарегистрировать до 600 доверенных лиц, одной из ключевых функций которых является ведение агитации. На данный момент зарегистрированы 413 доверенных лиц Путина, их кандидатуры штаб представлял в Центризбирком двумя пакетами.

После регистрации третьей части списка доверенных лиц "еще останется небольшая квота" для продолжения его формирования, добавил Кондрашов. При этом он уточнил, что сроков, к которым этот процесс может быть завершен, не установлено. По закону, кандидат может до конца кампании отзывать регистрацию и регистрировать новых доверенных лиц.

Участие Путина в выборах

Действующий президент РФ Владимир Путин участвует в четвертых для него выборах на высший государственный пост в порядке самовыдвижения.

Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо сдать в ЦИК до 18:00 мск 31 января не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей. По данным штаба Путина, за период сбора подписей с 5 января по 22 января было собрано более 1,6 млн автографов.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.