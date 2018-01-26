Россия оставляет за собой право ответить на новые санкции США

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право дать ответ на введенные США в пятницу дополнительные санкции. Об этом заявили в МИД РФ.

"Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается также, что новые санкции введены под надуманным предлогом причастности РФ к украинскому кризису. "Продолжая попытки оказать давление на нашу страну, США ввели дополнительные санкции против ряда российских граждан и компаний под надуманным предлогом причастности России к украинскому кризису", - говорится в сообщении.

В МИД отметили, что попытки США оказать влияние на политику России с помощью санкций не дадут никаких результатов. "Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность", - отмечается в заявлении.