Пленум ЦК КПРФ обсудит проблему коррупции и озвучит позицию партии в ее решении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. ЦК КПРФ проведет в субботу январский пленум, темой которого станет коррупция и предлагаемые партией пути решения этой проблемы. Об этом сообщил ТАСС зампредседателя ЦК коммунистов, депутат Госдумы Юрий Афонин.

"Пленум тематический, его основной вопрос - "Коррупция - угроза обществу и меры по ее преодолению". Будет озвучена позиция КПРФ в решении этого вопроса", - сказал парламентарий.

Ожидается, что в заседании примет участие кандидат от КПРФ на выборах президента Павел Грудинин. Несмотря на то, что повестка дня пленума не подразумевает вопросов выборной кампании, участие Грудинина придает политический смысл заседанию.

По словам Афонина, лидер партии Геннадий Зюганов выступит с докладом по теме пленума. В прениях будут участвовать представители партии из регионов, специалисты в этой области.

Пленум ЦК КПРФ собирается не реже одного раза в четыре месяца. Заседание традиционно пройдет в оздоровительном комплексе "Снегири" в подмосковном селе Рождествено.