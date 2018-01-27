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Косачев: новые санкционные решения США воспринимаются как сакральный ритуал и не более

Политика
27 января, 2:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

По словам главы комитета Совфеда по международным делам, "американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка"

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Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Санкционная политика США приобрела хаотичный характер, цель одна: сдержать Россию и взбодрить Европу, которая все больше сомневается в самоценности трансатлантической солидарности. Такое мнение выразил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх. Не отстают и Минфин с Госдепом, выпускающие в тираж все новые и новые санкционные решения, воспринимаемые уже как сакральный ритуал и не более чем", - написал Косачев на свой странице в Facebook.

Он отметил, что с начала 70-х годов Конгресс США принял более 500 законодательных актов, кодифицирующих американские санкции против других государств (в среднем по десятку за год или примерно по одному в месяц), и это не считая президентских указов.

"Санкционная политика США приобрела хаотичный характер... Они раздаются по всем возможным направлениям, где можно дополнительно продавить интересы США. И уже никто не помнит, с чего все начиналось и почему все это происходит. Цель одна - показать, что хозяин в доме только один", - считает сенатор.

Сдержать Россию

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Санкции США в отношении России. Досье

По словам Косачева, на российском направлении минфин США продолжает методично "дожимать" украинский и крымский сюжеты, а тем временем наступает установленное Конгрессом "время Ч" для реализации раздела 241 пресловутого закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций", вступившего в силу в августе прошлого года, "и эту новость приходится ожидать завтра-послезавтра".

"Сюжеты разные, цель опять же одна. Сдержать Россию и параллельно взбодрить замешавшуюся Европу, все сильнее сомневающуюся в самоценности трансатлантической солидарности. Игра ведь в одни ворота, и они явно не европейские", - уверен глава международного комитета Совфеда.

Новые санкции США

В пятницу США расширили число компаний и физических лиц в России и других странах, на которых распространяется действие односторонних американских санкций, введенных в свое время в связи с событиями на Украине. Под них подпали, в частности, 12 организаций, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с "Сургутнефтегазом" (сама компания находится под санкциями США и Евросоюза с 2014 года), компания "Силовые машины", а также структура Ростеха - "Технопромэкспорт". В санкционные списки США также вошли заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов и директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак.

Новое расширение ограничительных мер США затронуло, в том числе тех, кто был причастен к поставке газовых турбин производства германской фирмы Siemens для тепловых электростанций в Крыму, говорится в комментарии пресс-службы американского минфина. Согласно ему, данные действия являются частью сохраняющейся приверженности министерства финансов США сохранению санкционного давления на Россию до полной имплементации обязательств в рамках минских соглашений.

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