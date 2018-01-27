Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: отказ СКП участвовать в конгрессе в Сочи дискредитирует статус этой группы

Политика
27 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

По его словам, на конгресс приедут все, кому небезразлично будущее Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отказ Сирийского комитета по переговорам (СКП) принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи дискредитирует название этой группы и ее нынешний статус, заявил журналистам в субботу военно-дипломатический источник.

Смотрите также
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и министр иностранных дел России Сергей Лавров

Участие России, Ирана и Турции в урегулировании сирийского кризиса. Досье

"Конгресс сирийского национального диалога - это реальный шанс дать старт конструктивному диалогу между всеми сирийскими общественными силами по вопросам политического устройства и мирного будущего Сирии", - подчеркнул источник. По его словам, на конгресс приедут "все, кому будущее Сирии действительно небезразлично", в том числе представители различных конфессий, партий, общественных движений, различных оппозиционных групп, имеющие реальную поддержку населения.

"Что касается Сирийского комитета по переговорам, то сам факт их отказа от диалога со своими же согражданами, дискредитирует не только название этой группы, но и ее нынешний переговорный статус. Непонятно тогда чьей поддержкой среди сирийцев они пользуются и чего хотят кроме свержения законного правительства", - заявил источник.

Он также назвал "чушью" заявления, что СКП отказывается участвовать в конгрессе из-за неисполнения Россией своих обязательств. "Россия никому в Сирийском комитете по переговорам ничего не должна. Мы предоставили площадку и создаем условия представителям всего спектра сирийских сил для начала конструктивного обсуждения своего мирного будущего. Если представители этого комитета не хотят ни с кем говорить, то, видимо, им просто нечего сказать", - добавил источник.

Ранее стало известно, что СКП не примет участие в конгрессе в Сочи. При этом председатель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что часть делегации СКП поедет на конгресс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама