Источник: отказ СКП участвовать в конгрессе в Сочи дискредитирует статус этой группы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Отказ Сирийского комитета по переговорам (СКП) принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи дискредитирует название этой группы и ее нынешний статус, заявил журналистам в субботу военно-дипломатический источник.

"Конгресс сирийского национального диалога - это реальный шанс дать старт конструктивному диалогу между всеми сирийскими общественными силами по вопросам политического устройства и мирного будущего Сирии", - подчеркнул источник. По его словам, на конгресс приедут "все, кому будущее Сирии действительно небезразлично", в том числе представители различных конфессий, партий, общественных движений, различных оппозиционных групп, имеющие реальную поддержку населения.

"Что касается Сирийского комитета по переговорам, то сам факт их отказа от диалога со своими же согражданами, дискредитирует не только название этой группы, но и ее нынешний переговорный статус. Непонятно тогда чьей поддержкой среди сирийцев они пользуются и чего хотят кроме свержения законного правительства", - заявил источник.

Он также назвал "чушью" заявления, что СКП отказывается участвовать в конгрессе из-за неисполнения Россией своих обязательств. "Россия никому в Сирийском комитете по переговорам ничего не должна. Мы предоставили площадку и создаем условия представителям всего спектра сирийских сил для начала конструктивного обсуждения своего мирного будущего. Если представители этого комитета не хотят ни с кем говорить, то, видимо, им просто нечего сказать", - добавил источник.

Ранее стало известно, что СКП не примет участие в конгрессе в Сочи. При этом председатель "московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамиль заявил, что часть делегации СКП поедет на конгресс.