МИД РФ приветствует решение ООН направить спецпосланника по Сирии на Конгресс в Сочи

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. МИД России приветствует решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша направить спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру в Сочи для участия в Конгрессе сирийского национального диалога. Об этом сообщает пресс-служба российского МИД.

"В Москве отмечают важное заявление С. де Мистуры, сделанное по итогам венского раунда, и приветствуют решение Генсекретаря ООН А.Гутерриша направить своего спецпосланника по Сирии в Сочи для участия в работе Конгресса сирийского национального диалога", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в субботу де Мистура выразил надежду, что Конгресс в Сочи позволит оживить Женевский процесс по Сирии.

Конгресс сирийского национального диалога пройдет в Сочи 29-30 января. Участие в нем примут, как ожидается, около 1,5 тыс. делегатов, представляющих весь спектр политических сил Сирии.