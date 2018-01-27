Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

Политика
27 января, 22:00 UTC+3

По словам российского лидера, итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет чешского политика

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Милошу Земану в связи с его переизбранием на пост президента Чешской Республики. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"В поздравлении глава российского государства подчеркнул, что итоги прошедших выборов подтвердили высокий авторитет М. Земана как опытного и ответственного политика, претворяющего в жизнь интересы и чаяния чешского народа. Владимир Путин отметил, что в России высоко ценят принципиальную позицию М. Земана в пользу развития дружественных российско-чешских отношений, взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - говорится в сообщении.

Земан был переизбран президентом Чехии по итогам завершившегося в субботу второго тура выборов. Он получил 51,36% голосов избирателей. За его соперника - экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша проголосовали 48,63% избирателей. Явка избирателей составила 66,6%.

Смотрите также

Милош Земан переизбран президентом Чехии

Милош Земан не намерен менять конституцию ради третьего президентского срока

Слуцкий назвал хорошей новостью переизбрание Земана президентом Чехии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Чехия Россия
Персоны
Земан, Милош Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
Санкции США в отношении России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама