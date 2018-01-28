Власти штата Аляска готовы сотрудничать с дальневосточными регионами РФ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Генконсул США Майкл Кийс направил письмо в адрес губернатора Чукотки Романа Копина, в котором подтверждена готовность развивать сотрудничество с регионами Дальнего Востока России. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба администрации Чукотского автономного округа.

"Власти США планируют придать новый импульс отношениям между Дальним Востоком и Аляской. Об этом сообщил в своем письме губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину генеральный консул США Майкл Кийс", - говорится в сообщении.

В письме американский дипломат сообщил о недавних встречах с руководством и общественностью Аляски, в ходе которых обсуждены "потенциальные возможности для сотрудничества и придания нового импульса отношениям между российским Дальним Востоком и американским штатом в сфере дипломатии, культуры, науки, образования, спорта, бизнеса, коренных народностей", отмечается в сообщении. Как подчеркнул Кийс, многие участники высказались за возобновление развития российско-американских отношений.

О продолжающемся сотрудничестве двух стран в различных сферах, в том числе, по приграничным вопросам, напомнил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания форума "Арктика - территория диалога" 30 марта 2017 года в Архангельске. Для примера он привел безвизовые поездки граждан России и США, проживающих по берегам Берингова пролива.