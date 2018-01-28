Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин примет участие в церемонии подписания соглашения между профсоюзами, РСПП и кабмином

Политика
28 января, 15:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, января. /ТАСС

Этот документ устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на ближайшие три года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между представителями профсоюзов, работодателей и правительством России. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"29 января Владимир Путин примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы. Документ подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей] Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин", - говорится в сообщении.

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на ближайшие три года, отметили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Топилин, Максим Анатольевич Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
2
Около 1 тыс. человек собрались в центре Москвы на несогласованную акцию оппозиции
3
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
4
Умерла режиссер Мария Саакян
5
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама