Путин примет участие в церемонии подписания соглашения между профсоюзами, РСПП и кабмином

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между представителями профсоюзов, работодателей и правительством России. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Кремля.

"29 января Владимир Путин примет участие в церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и Правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы. Документ подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП [Российского союза промышленников и предпринимателей] Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин", - говорится в сообщении.

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на ближайшие три года, отметили в пресс-службе.