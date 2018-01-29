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Путин примет участие в церемонии подписания соглашения между профсоюзами, РСПП и кабмином

Политика
29 января, 0:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых отношений на федеральном уровне

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МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством Российской Федерации на 2018-2020 годы. Как сообщили в пресс-службе Кремля, документ подпишут председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент РСПП Александр Шохин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Соглашение устанавливает принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне на ближайшие три года, а также совместные действия сторон по их реализации.

Предыдущее аналогичное соглашение было заключено на 2014-2016 годы, а затем продлено еще на один год.

"Стандартный срок соглашения - три года. Это позволяет встроиться в политический цикл, поскольку срок полномочий президента - шесть лет. Это уместная точка отсчета, когда одно генеральное соглашение совпадает с формированием программы будущего президента, а завершение второго [генерального соглашения] позволяет использовать завершение полномочий действующего президента как своего рода площадку для подведения итогов", - отметил Шохин.

Он рассказал, что работодатели до конца декабря вели переговоры с социальными партнерами. "Мы утрясали многие вопросы, которые по-разному видят работодатели и профсоюзы. Нашли по всем вопросам развязки. Новое в нем то, что мы не могли не инкорпорировать в это соглашение, - признание факта приведения в соответствие МРОТ и прожиточного минимума, о чем президент сказал в Твери в начале месяца", - сказал Шохин.

Путин во время общения с рабочими Тверского вагоностроительного завода 10 января этого года заявил, что минимальный размер оплаты труда будет доведен до прожиточного минимума раньше, чем это планировалось, - с 1 мая 2018 года, а не с 2019 года.

Генеральное соглашение

Практика подписания генеральных соглашений между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и правительством была введена в России с 1992 года. С того времени было подписано 12 соглашений, включая нынешнее, вступившее в силу с 2014 года. В 2016 году началась проработка нового проекта генсоглашения на 2017-2020 годы, однако в декабре 2016 года было принято решение продлить действовавший на тот момент документ еще на год.

Как отмечали ранее в Минтруде, среди приоритетных целей соглашения стороны видят, в частности, создание условий, содействующих формированию структурно развитой, обеспечивающей нужды страны и населения, конкурентоспособной экономики на базе рабочих мест, позволяющих использовать материальные и человеческие ресурсы эффективно с точки зрения интересов всех субъектов экономики; обеспечение нового, более высокого уровня жизни граждан РФ, прежде всего за счет кардинального повышения эффективности государственного управления и социальной ответственности всех субъектов экономики, внедрения принципов достойного труда на основе подходов Международной организации труда. В документе значительное внимание также уделяется вопросам безопасности на производстве.

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