Штаб Путина сдаст в ЦИК подписи в поддержку кандидата

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, баллотирующегося на очередной президентский срок в порядке самовыдвижения, намерен в понедельник представить в Центризбирком РФ подписи избирателей, необходимые для регистрации кандидата.

Решение о регистрации кандидата Центризбирком должен принять в течение 10 дней после подачи документов.

Сбор подписей за Путина

О намерении сдать в понедельник в ЦИК подписи в поддержку Путина ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь его штаба Андрей Кондрашов. "29-го числа будем сдавать подписи в ЦИК", - проинформировал он.

Штаб Путина будет сдавать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. автографов граждан из более чем 1,6 млн подписей, собранных в поддержку кандидата по всей стране.

Такое беспрецедентное количество подписей штабу Путина удалось собрать за две с небольшим недели - с 5 по 22 января, причем необходимый минимум был достигнут уже в первые дни. В штабе неоднократно подчеркивали, что не прекращают работу по сбору подписей, чтобы дать всем россиянам возможность высказать свое отношение к кандидату.

По мнению сопредседателя избирательного штаба Путина Сергея Когогина, кампания по сбору автографов в поддержку кандидата "прошла организованно, качественно". Он выразил благодарность волонтерам, которые участвовали в сборе подписей.

Как пояснял глава юридической службы штаба Сергей Кабышев, штаб видит своей задачей "сдать идеальные подписи" на проверку Центризбиркома.

Автографы, собранные в поддержку кандидата, проходили две стадии проверки. "Проходит две проверки [подписей]. Первая проверка проходит в регионах, и сюда [в штаб в Москве] поступают подписные листы уже проверенные, но проводится вторичная проверка, отбираются только те подписи, которые никаких сомнений не вызывают", - отмечал Кабышев.

По его словам, самыми распространенными ошибками в подписных листах являются неточности в указании серии и номера паспорта. Также основанием для того, чтобы подпись не попала в итоговые списки, представляемые в ЦИК, являются так называемые неоговоренные исправления, то есть исправления, которые не были надлежащим образом заверены сборщиками подписей. В штабе также заверяли, что если на подписном листе вызывает сомнение хотя бы одна подпись, то весь лист не проходит отбор.

При этом Кабышев подчеркивал, что не отобранные для сдачи в ЦИК подписи "очень сложно назвать браком". "Если у нас есть сомнения [в качестве подписей], это не значит, что это брак", - пояснял он.

"Это не отбраковка. Мы доводим до идеального состояния то количество в 315 тыс. [подписей], которое мы по закону должны сдать в ЦИК", - подтверждал Кондрашов. "Все подписи дороги нам одинаково, даже те, которые с исправлениями", - добавлял он.

Кто, когда, зачем сдает подписи

Законодательство обязывает всех претендентов на пост главы государства, за исключением кандидатов партий, представленных в Госдуме, должны представлять в ЦИК подписи избирателей в их поддержку. Только после проверки подписей и других документов кандидат получает регистрацию и допуск к следующему этапу кампании.

Самовыдвиженцам необходимо сдать в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей избирателей, кандидатам непарламентских партий - не менее 100 тыс. и не более 105 тыс. автографов. По решению ЦИК у каждого кандидата проверке будет подлежать 60 тыс. подписей. Если в выборке обнаруживается более 5% недействительных или недостоверных автографов, ЦИК проведет дополнительную проверку еще 30 тыс. подписей.

На данный момент участие в избирательной кампании продолжают принимать 14 кандидатов: два самовыдвиженца и 12 представителей партий. В качестве самовыдвиженцев баллотируются Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Непарламентскими партиями выдвинуты Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых"), Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Ирина Волынец (Народная партия России), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Наталья Лисицына ("Рот фронт"), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

Еще два кандидата - лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ бизнесмен Павел Грудинин, освобожденные от необходимости сбора подписей, уже прошли регистрацию.

Трое кандидатов, успешно прошедших стадию выдвижения, - Роман Худяков от партии "Честно", Антон Баков от Монархической партии России и Екатерина Гордон от Партии добрых дел - объявили о выходе из кампании.

Кто будет первым

Путин может стать первым из кандидатов, кто сдаст подписи в Центризбирком.

Несмотря на то что автографы участникам кампании необходимо представить в комиссию до 18:00 мск 31 января, пока никто из них этого не сделал. Между тем значительное число кандидатов, в том числе Собчак, Титов, Явлинский, Бабурин, Сурайкин, Волынец, информировали о том, что необходимое количество подписей ими уже собрано.

26 января Екатерина Гордон объявила о готовности в тот же день первой прийти в ЦИК с подписями, однако затем внезапно сообщила о прекращении участия в кампании, чем вызвала недоумение у главы Центризбиркома Эллы Памфиловой.

Вечером в пятницу ЦИК опубликовал напоминание кандидатам о сроках завершения приема подписных листов. "ЦИК России будет осуществлять прием подписных листов по факту их представления до 18:00 [мск] 31 января", - указали в комиссии. Там также уточнили, что при приеме подписных листов "ведется подсчет общего числа подписей, количества папок с подписями, оформляются соответствующие документы".

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.